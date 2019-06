MESCLA anima centro histórico de Viseu durante sete dias

Sandra Ferreira Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir desta segunda-feira e até domingo, o centro histórico de Viseu recebe o MESCLA, com mais de 200 experiências culturais e espetáculos.

O festival, promovido pelo município, Viseu SRU e Viseu Marca, terá escultura, luz, som, música, teatro, literatura, novo circo, fotografia, cinema e património, colocando em destaque projetos de Viseu, mas também nomes nacionais e internacionais.

A dupla Samuel Coelho e César Estrela criam o "estranhofone". "É uma escultura de som, de grandes dimensões, instalada entre a Praça D. Duarte e o Adro da Sé, com a qual o público poderá interagir e que vai dar origem a uma performance diária", explica Jorge Sobrado, vereador da Cultura na Câmara de Viseu e gestor da Viseu Marca.

Manuel Alão e Sérgio Ferreira são os criadores de diversas esculturas de luz, originais, que vão iluminar Viseu, algumas delas com componente sonora, formando um roteiro entre diversos largos e ruas.

Pelo festival vão passar nomes e coletivos viseenses como Moullinex, Gira Sol Azul e a Gira Big Band, O Teatro Mais Pequeno do Mundo, de Graeme Pullyen, Makebala, Residência Artística, o projeto CRETA de Guilherme Gomes com diversos atores viseenses, a ZunZum, o Grupo Tribal, a Ritual de Domingo e Sónia Barbosa, Luís Belo, John Gallo, Inês Flor, o CARMO 81 e "Sr. Jorge", a associação Memória Comum e o projeto "Mescla a Dançar" de Cati Cardoso.

A nível nacional e internacional, destaque para a presença do coletivo francês La Meute, os Palmilha Dentada, a Companhia de Música Teatral, o Festival Monstra, o coletivo "Ovo Alado" e, na música, Noiserv, Fogo Fogo, Marta Ren, Elisa Rodrigues, SURMA, Solar Corona e as Sopa de Pedra.

"Procuramos explorar sonoridades de culturas distintas. É uma viagem por continentes ", sintetiza Jorge Sobrado.

Várias "bandas de garagem" vão passar pelo Mercado 2 de Maio nas noites de quarta, quinta e sexta-feira.

O MESCLA passa também pelas escolas ao dar início a um projeto que tem como objetivo estimular a escrita sobre viagens e que vai prolongar-se durante o próximo ano letivo.

"O Outro Marco Polo, que viajou - talvez - com Fernão de Magalhães" é o nome da iniciativa, organizada pela associação MEMÓRIA COMUM com os Museus Municipais.

Sem plástico e sem trânsito

Com o arranque do festival, os principais operadores de bares e cafetaria da cidade também vão acabar com os copos de plástico descartáveis, sendo substituídos por copos reutilizáveis mediante caução. "Todos os verões, no centro histórico, entre 21 de junho e 21 de setembro, são desperdiçados mais de 3 milhões de copos descartáveis ", realça o vereador da cultura.

O centro histórico também não terá trânsito , de segunda a sexta-feira, entre as 17 horas e as 2 horas da madrugada. Aos sábados e domingos não haverá circulação automóvel entre as 16 horas e as 2 horas. Ao mesmo tempo é lançado, a título experimental, o novo serviço do MUV "BUS STOP". Este autocarro elétrico vai ligar as zonas e os parques de estacionamento às principais entradas do Centro Histórico.

Os estabelecimentos comerciais também poderão estar abertos até à meia-noite durante os sete dias do festival.

Jorge Sobrado acredita que o festival possa vir a ter mais edições. "Pode ter nascido um festival que se assume como uma grande montra de talentos de Viseu, de afirmação e promoção", declarou.