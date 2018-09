Hoje às 09:31 Facebook

Os Metallica vão regressar a portugal, onde vão iniciar a "World Wired Tour", no Estádio do Restelo, Lisboa, a 1 de maio.

As pré-vendas de Fã-clubes começam esta terça-feira, seguidas da pré-venda na FNAC a partir das 10 horas de quarta-feira, e do Spotify no dia seguinte, às 9 horas.

A partir de sexta-feira, 28 de setembro, às 10h00, os bilhetes estarão à venda nos locais habituais.