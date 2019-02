Micah P. Hinson criou uma obra de arte a que chamamos concerto

Delfim Machado Hoje às 16:30 Facebook

As catacumbas do Theatro Circo de Braga passaram por um sincero momento de criação artística que Micah P. Hinson partilhou com o público, este sábado de madrugada.

Não se pode falar de um concerto, porque o que ali aconteceu foi arte. Densa, negra, imperfeita e irrepetível, com o álbum "When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You" a servir de ponto de partida para uma centena de minutos de silêncios, risos e acordes imaculados de um country negro que se reinventa a cada segundo. Como o seu autor.

Na sala do pequeno auditório do Theatro Circo estavam 200 pessoas. Casa cheia para ver a apresentação de "When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You", gravado com 24 músicos em 24 horas, algures no Texas, e editado com o selo de obra prima no ano passado.

Micah Paul Hinson, já se sabia, é um ser que primeiro se estranha, mas depois se entranha. Ele surge no palco com doses abismais de gel no cabelo puxado atrás, de casaco de couro castanho, calça da mesma cor e boné verde enfiado no bolso direito. A sapatilha All Star de cor clara treme durante o concerto todo, quiçá exteriorizando os sinais da vida dura feita de más escolhas e azares do corpo que sustenta. Depois de meio minuto a afinar a guitarra, o espetáculo começa com "Benath The Rose", tema do álbum Gospell of Progress, de 2004, com que Micah, o músico, se deu a conhecer ao mundo.

Em entrevista ao JN, o próprio tinha avisado que os seus concertos são "um bonito momento de arte que está a ser criada" numa "viagem coletiva com o público". Foi assim, sempre na fiel companhia da sua guitarra que é uma arma que mata fascistas (diz ele), e onde passa a mensagem que devemos escolher a vaidade em vez da sabedoria.

Para criar, é preciso conhecer. A primeira lição deixada por Micah é, na verdade, uma aula de história. Remonta à década de 20 quando Maybelle Carter, da banda The Carter Family, inventou os acordes que viriam a mudar o mundo da música. São compostos por uma sequência base simples de guitarra acústica em Lá, secundada por solos simples. Juntos, são a base do country-folk que inspirou milhares de artistas até hoje, entre eles Micah P. Hinson.

Esta lição reveste-se de extrema importância quando percebemos que Micah usa apenas dois instrumentos em palco: a voz e a guitarra acústica. O casamento entre ambos é perfeito, porque desconexo também, com a guitarra a avançar à frente da voz, ou vice-versa, ocasionalmente. Ambos são frágeis, registe-se. Micah canta com a delicadeza de quem se tenta reerguer de um passado de drogas e álcool, aliado a um acidente que quase o matou. A guitarra é igual. Ora débil, ora raivosa, é o megafone metálico que exterioriza a espiritualidade de um som tipicamente americano. Juntos são uma obra prima, e isto resume de alguma forma o alinhamento do concerto desta madrugada.

Depois de um início ténue, Micah mostra ao que vem. Começa a dialogar, a explicar e a exteriorizar a técnica. Ao sexto tema, "The Same Old Shit", o acorde de Micah faz-nos sentir que estamos perante duas guitarras numa só, com uma técnica vibrante que parece imperfeita, mas cai sempre no tom certo. É profundo e negro, com a lentidão necessária para fazer o público fechar os olhos e sentir cada acorde assustado.

Amiúde brinca com as luzes, agradece a casa cheia que lhe vai servir para pagar fraldas para a filha mais nova, conta a história de ter perdido o avião para o primeiro concerto em Berlim, fala da importância da relação familiar e da forma como esta o ajudou a livrar-se das drogas pesadas. Sentimo-nos próximos dele, conhecemo-lo melhor.

"Where Did You Sleep Last Night"

À medida que os temas do novo álbum se aproximavam, Micah ficava mais dialogante. Aliás, a partir de "Fuck Your Wisdom", o sétimo tema da criação conjunta a que se pode chamar um concerto, o diálogo com o público foi constante. Quase sempre bafejado pela fina ironia em momentos que roçavam o stand-up comedy, reveladores da descontração com que Micah P. Hinson faz música. O público correspondia, com respostas à altura e ao ponto de o artista ter de dizer que "não estamos numa sala de estar".

Pelo meio dos temas lembra-se de tocar "Where Did You Sleep Last Night", canção de autoria desconhecida gravada por Leadbelly em 1944 e tornada famosa por Kurt Cobain num concerto acústico promovido pela MTV em 1993. Depois, tenta uma música que não se chega a perceber qual é. Falha os primeiros acordes, desiste e passa para a próxima. "Vocês não iam querer que eu tocasse esta", desabafa, antes de se insultar a ele próprio.

Criar também é falhar, não é preciso pedir desculpa por isso. A redenção chega sob a forma de consagração nos seis temas seguintes até ao fim do concerto. Sai para o encore com "A Million Light Years", música do filme Adult Life Skills, e regressa com "Small Spaces", uma das melhores do álbum mais recente.

As diferenças entre o álbum e a criação em palco são mais notórias quanto mais recentes são os temas. Small Spaces é um exemplo. Em vez de vibrante, como no álbum, ela surge melódica e sentida. Micah canta-a de olhos fechados, não se sabe se em força ou sofrimento, dando a cada um dos 200 daquela sala uma experiência diferente. Há um silêncio abafado no fim do tema, no segundo que medeia o último acorde e as primeiras palmas, reveladores da intensidade com que aquele tema saiu.

O último álbum continua com "My Blood Will Call Out To You From The Ground" e o concerto coletivo acaba com a doce e triste "I Aint Moving", qual epílogo de um momento que só aquelas 200 pessoa conseguem descrever. Criar é chegar ao fim e nem sempre ficar satisfeito com a criação. Ali, em Braga, apostamos que poucos ou nenhuns terão saído sem terem ficado siderados com tamanho monstro musical que saiu daquela centena de minutos.

Micah P. Hinson em Braga foi raiva, tristeza, história, renascimento e criação. Uma mescla de sentimentos pelos quais os artistas passam no processo criativo, desta feita com o privilégio do público participar nele. Quando pensamos nos dinossauros musicais, é aqui que eles querem chegar ao fim de carreiras de décadas. Micah P. Hinson já lá chegou, e só faz amanhã 38 anos.