Mickael Carreira atua esta terça-feira ao vivo na redação do JN

Esta terça-feira, o cantor e letrista português Mickael Carreira vai estar em direto no palco da redação do JN, no Porto, pelas 15.30 horas, para apresentar o novo projeto.

Após uma pausa de um ano e meio, Mickael regressou ao universo das baladas dia 13 de janeiro, com o lançamento do segundo single do novo álbum de originais. "O teu lugar" marca uma das fases profissionais mais felizes do artista e é uma dedicatória à filha Beatriz, de 22 meses, que protagoniza o videoclipe. O tema já conta com 420 mil visualizações no youtube em apenas três dias. Nas redes sociais, o cantor revela-se ansioso por voltar aos palcos e promete mais novidades em breve.