Mickey faz 90 anos: O rato que se tornou um mito

Há nove décadas, quem esteve presente na antestreia de "Steamboat Willie", no Universal"s Colony Theater, em Nova Iorque, não imaginava que ia assistir ao nascimento de um mito: Mickey Mouse.

Mas o mito é real e os seus 90 anos são assinalados este domingo por todo o Mundo, pois mais do que a personagem que a animação e a BD popularizaram, Mickey é um símbolo que atravessou quase um século e é reconhecido por todos.

"Steamboat Willie", uma animação a preto e branco em que pilota um barco e conhece uma certa Minnie, nem sequer foi o primeiro filme do rato que esteve para se chamar Mortimer. Outros dois, anteriores, estrearam mais tarde pois naquele Walt Disney decidiu inovar, sincronizando o som e a animação. Seguir-se-iam 87 curtas-metragens, o primeiro Óscar, em 1932, e a estreia em BD, graças ao sucesso crescente, em tiras diárias de jornal criadas inicialmente por Ub Iwerks, mas onde se viria a distinguir Floyd Gottfredson que desenhou mais de 15 mil tiras durante 45 anos.

E sempre acompanhando os sinais dos tempos: o caráter instável inicial, espelhava os reflexos da Grande Depressão; as mudanças gráficas no pós-guerra, revelavam a evolução do cinema e da BD; o posterior aburguesamento acompanhava a própria sociedade norte-americana... E assim seduzia sucessivas gerações.

Nove décadas depois, a data é assinalada com desfiles de moda, novas animações das séries em curso, festas nos parques Disney, concursos escolares, novos artigos de vestuário e de merchandising, um pouco por todo o mundo. Em Portugal, onde a revista com o seu nome regressou agora às bancas, os CTT juntaram-se à festa com uma emissão filatélica alusiva à data.