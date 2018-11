F. Cleto e Pina Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Psicologia e ficção-científica convivem na nova BD de Miguel Montenegro, o primeiro português a desenhar para a Marvel

"Futuroscópio" é o título do novo álbum de BD do português Miguel Montenegro. "A capa da edição portuguesa dos X-Men, nº 51, em 2004", fez dele, relembra, "o primeiro português a desenhar para a Marvel", epíteto de que se "orgulha" pois era "um objectivo estabelecido desde o início da adolescência".

Não sente "saudades desse tempo nem de desenhar super-heróis" pois sente-se "mais feliz a criar as próprias histórias, sem preocupações em acompanhar a moda" pois prefere dirigir o seu "trabalho ao público em geral". Como acontece desde 2013 com "os "Psicopatos", criados enquanto estudava Psicologia Clínica", que "em 2019 deverão ter um terceiro livro".

Agora, a notícia é o lançamento, na Comic Con, de "Futuroscópio", uma "antologia de histórias de ficção científica, que apresenta vários mundos possíveis dentro de um mesmo universo distópico, marcado pelo intervencionismo estatal e pelo furor terapêutico da medicina". Nesse mundo, esclarece, "o individualismo é uma ilusão e a liberdade um conceito arcaico" e nele "o poder político e a autoridade médica aliam-se para determinar o destino da Humanidade e não se admitem excepções": a diferença é uma doença que pode ser curada; a revolução uma epidemia a ser tratada".

E adianta: "Tal como nos "Psicopatos", estas histórias expressam reflexões críticas decorrentes da minha formação académica, entrecruzando temáticas de psicologia e psiquiatria com direito de cidadania e intervencionismo estatal, bem como filosofia e ciência".

Nega uma visão do futuro pessimista e totalitária, e acrescenta mesmo que "o mundo que desenhei é melhor", embora reconheça que "os dilemas surgem em indivíduos isolados e anormais, quando têm de escolher entre valores e desejos conflituantes: liberdade ou segurança, autenticidade ou felicidade, individualismo ou totalitarismo, realização pessoal ou impessoalidade". E, se enquanto autor, tende "a decidir pelas primeiras opções", nos mundos que cria "a maioria elege as segundas, preferindo uma escravatura feliz a uma liberdade angustiante".

Assinatura nacional nas criações da Marvel e DC Comics

André, Daniel, Jorge, Miguel: nomes comuns de portugueses que desenham diariamente os extraordinários super-heróis que enchem os sonhos de tantos pelo Mundo inteiro. O início foi semelhante. Jorge Coelho, por cujas mãos já passaram Venom, Loki ou Rocket Racoon, publica desde 2013, após "contactar com editores via email" e frequentar festivais "para mostrar o portfólio a editores". Geralmente compostos "por páginas de amostra, feitas com o intuito de dar a conhecer o trabalho, quando não há nada publicado", complementa Miguel Mendonça, que nos últimos anos tem trabalhado para a DC Comics em Wonder Woman, Teen Titans ou JLA.

Se por vezes o início se faz em editoras menores - a Boom!, para o primeiro, a Zenescope para Mendonça -, André Araújo trabalha "desde 2012 diretamente para a Marvel", para a qual já desenhou Avengers, Spidey ou Black Panther".

Já o percurso de Daniel Henriques começou "como ajudante, em 2011, em Veno". Como "ainda tinha um emprego normal", manteve-se "como freelancer, a ajudar outros artistas", o que significava que o seu nome não aparecia nas revistas. Em 2015, tornou-se "arte-finalista, na DC Comics, numa edição do Green Arrow", o seu "primeiro trabalho creditado, a que se seguiram Batman, JLA ou Supergirl".

Vivendo "exclusivamente da BD", têm em comum "o aumento do nível de exigência, interior e exterior", diz Coelho, e os dias cansativos, das 8 às 23 horas" para Araújo, "ou de 12/14 horas por dia, e por vezes até dia e noite, se o prazo assim o exigir", confidencia Henriques. A meta é "desenhar uma página por dia", quantifica Mendonça, para conseguir "20 a 24 por mês, o número de páginas que têm as revistas mensais", complementa Araújo.

Se já cumpriram muitos dos seus sonhos de infância e de fãs, outros vão surgindo. Daniel Henriques "gostava de fazer o título a solo de Batman, e o fanboy gostaria de desenhar Spawn, pois Todd McFarlane esteve na origem da escolha de fazer BD".

A Mendonça "falta desenhar o Super-Homem" e a Coelho o Moon Knight. Quanto a André Araújo, teve o prazer de "desenhar praticamente todos na Marvel, sendo o Homem-Aranha um dos mais divertidos. "Faltava o Silver Surfer", mas matou "o borrego, num anual ainda por lançar.