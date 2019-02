Miguel Sousa Tavares regressa à infância

António Orlando Hoje às 18:36 Facebook

Miguel Sousa Tavares voltou a saborear a "cebola crua com sal e broa" que nos primeiros anos de escola figurava na ementa da sua merenda. Mas agora fê-lo em sentido figurado.

"Mais do que uma ementa, era uma cultura enraizada na altura. Foi uma coisa que me marcou", revelou o jornalista e escritor de 68 anos, que este fim de semana aceitou fazer uma viagem no tempo pelos lugares e pelos afetos que partilhou no livro de memórias, homónimo da ementa, publicado em maio do ano passado, pelo Clube do Autor.

Foi no Centro Cultural de Amarante (CCA) Amélia Laranjeira, que o romancista reviveu, ao lado de alguns antigos colegas da escola de Jazente, os tempos em que jogava à bola no recreio, sonhando que um dia poderia ser guarda-redes do Futebol Clube do Porto.

O sonho mora no início da década de 1960, era Sousa Tavares ainda um irrequieto menino loiro de olhos azuis. "Pode um homem viver impunemente começando a sua infância numa aldeia do Marão, comendo cebola crua com sal todas as merendas?", lê-se no livro. Aparentemente, pode. O menino cresceu e hoje é uma "pessoa que está de bem consigo", garante.

"Cebola crua com sal e broa", típica iguaria nortenha, é escrito na primeira pessoa. Nele, o autor partilha o seu percurso desde a infância rural até às "manhãs submersas da vida salazarenta da Lisboa dos anos sessenta". Quatro décadas de memórias.

O primeiro dos 16 capítulos é dedicado aos dois anos que o "menino Miguelzinho" viveu em casa do "tio" Manuel Alvito, amigo de família. Foi para ali devido à dificuldade dos pais - a poeta Sophia de Mello Breyner, de quem este ano se celebra o centenário do nascimento, e o advogado Francisco Sousa Tavares - para criar seis filhos. "Hoje, o meu caso serviria de exemplo para inesgotáveis teses sobre os danos psicológicos causados a uma criança cujos pais a mandam para longe aos seis anos", ironizou.

No reencontro com os colegas de escola, houve uma correção de um episódio que valeu a Miguelzinho umas reguadas da professora D. Constância, hoje com 95 anos. "Miguelzinho" rachara a cabeça a Alípio. No livro, é dito que foi com uma pedra mas Alípio garante que foi com o pião. "Então, por que levei as reguadas?", interrogou Sousa Tavares, provocando gargalhada geral num auditório esgotado para o ouvir.

Maria Manuel, filha do tio Alvito, confessou que gostaria de ter sido irmã de verdade de Miguel. "Era filha única e sempre gostei muito dele. Ele adaptou-se muito bem, vivia aqui feliz. É mais fácil viver em liberdade, brincando ao ar livre", ensaia a explicação.

Miguel Sousa Tavares diz não esquecer Amarante, local onde volta várias vezes. "Sou muito respeitoso do passado, mas não nostálgico".