Chefe de Gabinete de Centeno vai liderar o OPART

André Moz Caldas, Anne Victorino d'Almeida e Alexandre Miguel Santos são os novos nomes que vão liderar o Organismo de Produção Artística, anunciou, esta terça-feira, o ministério da Cultura.

Em comunicado, o ministério revelou que Moz Caldas será o presidente do Conselho de Administração. Anne Victorino d'Almeida e Alexandre Miguel Santos serão os vogais. O anúncio vem na sequência da polémica que provocou a queda da anterior Administração, após uma batalha laboral no Teatro Nacional São Carlos e Companhia Nacional de Bailado, que estão integrados no OPART.

A composição hoje anunciada pelo ministério será levada, esta quinta-feira, a Conselho de Ministros.

Os nomems já mereceram um parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), que monitoriza a seleção de candidatos para cargos de direção superior na Administração Pública.

André Moz Caldas, 36 anos, "é Licenciado em Direito e Mestre em História do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na qual é assistente convidado em diversas cadeiras, como História do Direito, Direito Romano e Filosofia do Direito". Em 2015, assumiu as funções de Chefe do Gabinete do Ministro das Finanças do atual Governo.

Segundo o ministério da Cultura," ao longo do seu percurso teve sempre uma ligação muito próxima com o canto e com a música clássica, tendo frequentado o Curso Complementar de Piano na Academia de Amadores de Música e integrado o Coro Sinfónico Lisboa Cantat. Foi membro da Direção da Associação Musical Lisboa Cantat (2001-2003) e do Conselho Geral da Universidade de Lisboa (2008-2011).

Anne Victorino d'Almeida, 40 anos, é licenciada em Instrumentista de Orquestra (violino) pela Academia Nacional Superior de Orquestra (ANSO), tendo frequentado e concluído o primeiro ano de Direção de Orquestra na ANSO. É diretora-adjunta do Conservatório Nacional desde 2017 e professora de violino na mesma instituição desde 2004.

Alexandre Miguel Santos, 48 anos, é licenciado em Economia pela Universidade Católica e mestre em Comportamento Organizacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Concluiu ainda o Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School. Desde 2003 que é vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.