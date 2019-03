Ministra da Cultura subiu a uma mesa e leu um poema numa fábrica de lápis

Catarina Silva Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

"A poesia deve ser celebrada fundamentalmente fora dos livros", disse Graça Fonseca na Viarco, em S. João da Madeira. Dia Mundial da Poesia deixa sementes e frutos.

A única linha de produção de lápis do país parou esta quinta-feira, eram 11 horas, para deixar ouvir poemas. Muitos operários subiram às mesas de trabalho da Viarco, em S. João da Madeira, com microfones encaixados em tripés, e a Ministra da Cultura imitou-os nesse gesto de sublevação. O festival literário Poesia à Mesa acaba este sábado. Mas Graça Fonseca anunciou que 8000 lápis produzidos na Viarco com textos de 12 poetas cravados, vão estar à venda nas lojas dos museus de todo o país.

"Tenho a pedir-vos que não reutilizeis nada. Esse edifício junto à praia, deixai-o entregue às ruínas...". Graça Fonseca lia um poema de Andreia C. Faria, jovem poeta do Porto, com os pés postos no alto de uma mesa de trabalho da fábrica de lápis.

"Quis vir a S. João da Madeira neste dia precisamente porque a Poesia à Mesa é um maravilhoso exemplo, a poesia deve ser celebrada fundamentalmente fora dos livros". E nada melhor do que fazê-lo lendo poemas numa fábrica onde se produzem lápis. "Escolhi uma poeta mais jovem para ler hoje, não me decidi pelos clássicos", justificou a ministra da Cultura.

"Estamos a criar valor"

Antes da governante, já Paulo Condessa, comissário do festival Poesia à Mesa, e os operários tinham subido por um escadote de madeira aos palcos improvisados para dizer poesia. Ouviu-se Almeida Garrett, Ana Paula Inácio ou Adília Lopes entre as máquinas momentaneamente caladas. A iniciativa já contagiou de tal forma os trabalhadores que eles próprios viraram poetas.

"Escrevi no ano passado um poema sobre lápis. Presto muito mais atenção à poesia desde que comecei a participar nisto", confessou João Xavier ao JN. Queixou-se de não ter à-vontade em público, mas nada disso transpareceu quando começou a declamar. Até pediu para os colegas se aproximarem na hora de ler o angolano Ondjaki.

"A Viarco está ligada à Poesia à Mesa desde a primeira edição, há 17 anos. Começámos por fazer lápis com poetas e passámos às declamações na fábrica", explicava José Vieira, administrador da unidade centenária. "A linha de produção da fábrica, quando está parada, está a perder dinheiro, mas está a criar valor. Precisamos de pessoas inteligentes e sensíveis a trabalhar e isso é muito mais valioso do que a meia hora que se perde".

Balbina Sobral, que trabalha ali há três anos e sabe a cotação da palavra valor, dizia o mesmo por diferentes palavras: "Isto é bom para os trabalhadores e é bom para as pessoas que vêm cá ver o que se faz na Viarco".

Oito mil lápis com poemas

No final, depois de ouvir um poema da autoria de dois operários sobre a história da Viarco, a ministra da Cultura atirou: "Não sabia que os trabalhadores desta fábrica eram poetas". E anunciou ter desafiado a Viarco, em tempo recorde, a produzir oito mil lápis com poemas de 12 poetas portugueses, para espalhar pelos museus do país.

"Os lápis vão estar à venda nas lojas dos museus. Esta iniciativa com a Viarco é para que a poesia não fique apenas nos livros. Cada vez que utilizarmos um lápis destes, também vamos ler um pequeno poema de um autor português", concluiu.

Até este sábado, S. João da Madeira é capital da poesia em Portugal. O festival literário Poesia à Mesa deixou de se fazer só à mesa de restaurantes com declamações, e saltou para as fábricas, autocarros ou centro de saúde com receitas poéticas. Segundo Jorge Sequeira, presidente da Câmara, "o festival envolve toda a comunidade".

O ponto alto do festival acontece esta sexta-feira à noite, com a Peregrinação Poética, ou seja, "as associações locais percorrem vários espaços da cidade e param em seis sítios denominados de estações poéticas". Este ano, a peregrinação é liderada por Adolfo Luxúria Canibal, cantor e alma mater da banda rock Mão Morta.