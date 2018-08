Ministro justifica demissão de Paula Varanda com "quebra de confiança política"

04 Maio 2018 às 17:08 Facebook

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou esta sexta-feira que houve "uma quebra da confiança política" com a diretora-geral das Artes, Paula Varanda, por esta manter atividades numa organização artística que tutelava sem dar conhecimento ao Governo.

"Foi descoberto e nós não sabíamos, o ministro não sabia e o secretário de Estado não sabia que a diretora-geral tinha feito determinadas atividades com instituições que eram tuteladas pela sua direção-geral", declarou o governante em Évora.

Luís Filipe Castro Mendes sublinhou que, "independentemente do que se vier a apurar", houve "uma quebra de confiança política", por não ter sido dado "conhecimento prévio das atividades artísticas que a diretora-geral exercia".

O responsável pela pasta da Cultura falava aos jornalistas, em Évora, à margem da cerimónia de apresentação do trajeto entre esta cidade alentejana e Trancoso, no distrito da Guarda, dos Caminhos de Santiago - Via Portugal Nascente.

Realçando que "a decisão foi tomada imediatamente", o ministro considerou que, "havendo uma presunção de uma incompatibilidade" que não tinha sido comunicada, "não havia confiança política".

"Trata-se de uma questão política. Não há aqui nenhuma qualificação dos factos, há apenas um juízo político que o exercício dessas atividades por parte da diretora-geral deveria ter sido comunicado aos membros do Governo", insistiu.

Castro Mendes acrescentou que "essa incompatibilidade deriva do facto de, ao assumir as funções de diretora-geral, [Paula Varanda] não ter quebrado os seus vínculos com a organização artística que dirigia".

Em causa, segundo uma investigação do programa "Sexta às Nove", da RTP, estará a ligação de Paula Varanda à Dansul - Dança para a Comunidade no Sudeste Alentejano, uma associação com sede em Mértola, no Alentejo, fundada em 2001, à qual a diretora-geral das Artes continua ligada, mesmo após a sua entrada em funções na DGArtes.

A agência Lusa contactou Paula Varanda, mas a responsável remeteu eventuais declarações para mais tarde.

Segundo o Ministério da Cultura, a subdiretora-geral das Artes, Ana Senha, mantém-se em funções.