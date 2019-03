Mishlawi no cartaz do MEO Marés Vivas

Hoje às 13:46 Facebook

Mishlawi vai subir ao palco do festival MEO Marés Vivas na edição deste ano, no dia 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.

O artista luso-americano, de 22 anos, é a nova confirmação para o primeiro dia da edição deste ano do MEO Marés Vivas, que se realiza de 19 a 21 de julho. O anuncio acontece depois de o músico lotar o Hard Club, no Porto, e o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, nos concertos de apresentação do primeiro álbum, "Solitaire".

O artista junta-se aos anteriormente confirmados Keane, Snow Patrol, Ornatos Violeta, Morcheeba e Sting no cartaz do MEO Marés Vivas. Os bilhetes encontram-se à venda em todos os locais habituais e os preços variam entre os 33 euros do bilhete diário, 61 euros do passe geral e 150 euros do passe geral VIP.