Montemor-o-Novo volta a ser palco do Festival Internacional de Marionetas

JN Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca esta quarta-feira, 22 de maio, o Festival Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo. É já a 12ª edição de um evento com diversos palcos e dirigido ao público em geral e profissionais de artes dramáticas.

Até 2 de junho, estão previstas dezenas de atividades e espetáculos com artistas de companhias de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda e Polónia.

Haverá teatro, música, filmes, workshops e conversas sempre em torno das marionetas.

Os palcos estão montados em vários locais, como o Cine-Teatro Curvo Semedo e a Black Box do Espaço do Tempo, e também em aldeias do concelho para apresentações únicas e convívio junto dos seus habitantes, segundo a organização.

Destaque para o workshop de Eric Sarria :"Uma introdução ao mundo de Philippe Genty" (dia 24) no Cine-Teatro Curvo Semedo, as Conversas em Torno das Marionetas (22, 23, 30 e 31 de maio) na Biblioteca do Colégio dos Leões - Universidade de Évora) e as atividades de construção de "Máscaras de papel" (entre 27 e 29) dirigidas aos alunos do 2.º ciclo do agrupamento de escolas local.

Esta é a 12ª edição do do Festival Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo, numa iniciativa da associação cultural Alma D'Arame, fundada nesta cidade alentejana do distrito de Évora em 2006.