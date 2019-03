Ana Vitória Hoje às 11:57, atualizado às 12:14 Facebook

Keith Flint, vocalista da banda The Prodigy, morreu, aos 49 anos.

Keith Flint foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira. O alerta foi dado cerca das 8 horas, segundo o jornal "The Mirror". Uma ambulância foi enviada para a casa do vocalista em Brook Hill, na localidade de Dunmow, Inglaterra. A polícia terá chegado pouco tempo depois, por volta das 8.20 horas.

Keith Flint foi declarado morto no local. "A morte não está a ser tratada como tendo tido uma causa suspeita", esclareceu um porta-voz da polícia do condado de Essex, onde fica Dunmow.

Keith Flint foi vocalista dos The Prodigy durante 28 anos.

O cantor tinha regressado recentemente ao Reino Unido depois de uma digressão na Austrália e tinha agendada uma nova digressão, em maio, nos Estados Unidos.

Com sua estética punk de cabelo espetado e olhar intenso, Flint era, nos anos 90, uma das figuras musicais mais icónicas do Reino Unido. Juntara-se aos Prodigy - originalmente formado por Liam Howlett em 1990 - como dançarino, mas, mais tarde, acabou por assumir as funções de vocalista ao lado do rapper Maxim.

Ganhou maior dimensão e protagonismo aquando do lançamento do disco "The Fat of the Land" (1997), que vendeu mais de dez milhões de cópias em todo o mundo e do qual foi extraído o single "Firestarter", cujo vídeo o tinha como figura central.

Além da sua estreia em 1992, todos os sete álbuns do grupo alcançaram o primeiro lugar no Reino Unido. O trabalho mais recente, "No Tourists", data de novembro de 2018.

A banda passou por Portugal várias vezes, a última das quais no ano passado no cartaz do North Music Festival, no Porto.