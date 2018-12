Moreira exige separação de poderes em Serralves

Miguel Conde Coutinho com Helena Teixeira da Silva Hoje às 10:17 Facebook

Encontro anual dos Fundadores fecha um ano muito polémico, apesar do sucesso de iniciativas como o "Serralves em Festa".

Debater a polémica que perturbou Serralves nos últimos meses não consta da ordem de trabalhos listada na convocatória enviada aos membros do Conselho de Fundadores da Fundação (CF), mas é possível que a questão surja durante a reunião anual marcada para esta tarde. Até porque, se ninguém a colocar, o assunto mais marcante do ano em Serralves passará ao lado deste órgão fundamental para a Fundação.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que em setembro pediu a convocação de uma reunião do CF com "caráter de urgência" - recusada por Braga da Cruz -, vai hoje ao encontro, não para "discutir águas passadas", mas "na expectativa de que, independentemente da ordem de trabalhos, possa ser abordado o modelo fundacional de Serralves".

Para o autarca e representante da CM Porto, que faz parte do CF "por natureza", "é urgente restituir a Serralves o seu modelo original", que se pauta "pela separação de poderes" entre administração e direção artística. Esse modelo, sublinha, "é, também, a sua identidade". Se agora está em causa um modelo de outra natureza, então, diz ao JN, "isso tem de ser publicamente debatido".

Discutir com seneridade

A acontecer, a intervenção de Rui Moreira poderá ser das mais significativas durante a reunião, na qual é esperado que seja abordada a controvérsia que se seguiu à saída do diretor do Museu de Arte Contemporânea, e que abalou a reputação de Serralves.

"Se tiver de ser discutida, discute-se", afirmou ao JN o presidente do CF, Luís Braga da Cruz, que decidiu não renovar mandato (ver caixa ao lado). Mesmo não estando na agenda oficial da reunião, "se algum membro quiser colocar alguma questão" sobre essa matéria, "como é habitual" serem feitas perguntas no momento do balanço do ano feito pelo Conselho de Administração de Serralves (CA), "o assunto pode ser abordado", garantiu Braga da Cruz.

Sublinhando o "apoio e solidariedade incondicionais" ao CA, o presidente da Associação Comercial do Porto, outra instituição que faz parte do CF "por natureza", como está descrito nos Estatutos da Fundação, afirmou ao JN que prevê que vá haver algum membro a falar no assunto da polémica que afetou a instituição. Se isso acontecer, Nuno Botelho diz que "deve ser discutido com serenidade, dentro de portas". "Isso não coloca em causa o trabalho muito relevante que este CA fez pela Fundação", diz, aproveitando para elogiar o mandato do atual CA. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, também vai estar na reunião, em representação do Estado, que aliás contribui com cerca de 4 milhões de euros para o Orçamento da instituição. O ministério não quis, no entanto, fazer qualquer comentário antes do encontro.

José Emídio, recentemente eleito para liderar a Cooperativa Árvore, outro dos membros fundadores "por natureza", explicou ao JN a posição da instituição a que preside: "Para já, não tomamos partido. Caso sejam dadas explicações, depois daremos a nossa opinião".

A posição é semelhante à da Universidade do Porto, outro dos membros "por natureza" do CF, e que reserva a sua opinião para ser manifestada durante a reunião.

Sem poder executivo

Pelos Estatutos da Fundação, compete ao CF "dar parecer, até 15 de dezembro de cada ano, sobre o plano de atividades da Fundação para o ano seguinte, o qual deverá ser apresentado pelo conselho de administração", assim como "eleger trienalmente um membro do conselho fiscal", entre outras funções.

Apesar da sua importância - é um dois três órgãos consagrados nos Estatutos, além do CA e do Conselho Fiscal -, o CF não tem poderes executivos.

É ao CA que compete dirigir a Fundação, programar o seu Orçamento e eleger o seu presidente. O mandato da atual líder do CA, Ana Pinho, acaba a 31 de dezembro. Até lá, por voto secreto, cabe ao CA eleger novo presidente ou renovar o mandato de Ana Pinho.

Recorde-se também que o Museu continua sem diretor nomeado, nem se conhece como vai ser substituído.

Mandato

Braga da Cruz não é candidato a liderar Fundadores

Luís Braga da Cruz, o atual presidente do Conselho de Fundadores, não é candidato a novo mandato, apesar de os Estatutos o permitirem. A revelação foi feita ao JN pelo próprio, que não deu mais explicações sobre a sua decisão. Na reunião de hoje, os Fundadores terão por isso de eleger novo presidente. Os estatutos estabelecem que "é eleito por deliberação maioritária deste órgão pelo período de três anos, podendo ser reeleito uma vez".

O Programa de Atividadesde 2019 a que os Fundadores, como definido nos estatutos da Fundação de Serralves, vão ter de dar parecer, inclui a exposição de Joana Vasconcelos (em fevereiro e comissariada por Enrique Juncosa), noticiada em primeira mão pelo "Jornal de Notícias", como também mostras de Álvaro Siza, Paula Rego e Cabrita Reis, entre outros.

Exposições de Siza, Joana Vasconcelos e Paula Rego

No ano em que a Fundação celebra 30 anos e o Museu o 20.º aniversário, o JN apurou que está para já definido que, em setembro, abrirá a exposição de Paula Rego, 15 anos depois de uma grande apresentação da artista portuguesa no Museu de Arte Contemporânea. Será comissariada por Marta Almeida, que aliás é responsável por cinco exposições em 2019.

Também para setembro está programada "Álvaro Siza: (In)disciplina", a partir de apontamentos pessoais - escritos ou desenhados entre as décadas de 1950 e 2010.

Pedro Cabrita Reis terá também a sua mostra antológica, em outubro.

A Casa de Cinema Manoel de Oliveira é outra das novidades de 2019. A inauguração prevê-se para abril, com uma exposição sobre a obra do cineasta.

Ao JN, a Fundação não confirmou nenhuma das propostas de programação para 2019, remetendo a sua apresentação oficial para o início do ano.