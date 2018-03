Moreira reúne-se com estruturas culturais "prejudicadas" no Porto

Hoje às 21:45 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reúne-se na terça-feira, no Rivoli, com as estruturas culturais da cidade "amplamente prejudicadas pelos resultados" do Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes, anunciou hoje a autarquia.

Segundo uma nota publicada no portal da Câmara do Porto, "em causa estão dezenas de companhias e festivais culturais que correm o risco de desaparecer".

De acordo com os resultados provisórios do concurso, relativo ao setor do teatro, no Porto ficaram de fora deste financiamento plurianual do Estado as companhias Seiva Trupe e Teatro Experimental, o Festival Internacional de Marionetas e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

Após a comunicação da decisão aos concorrentes, segue-se a fase de audiência de interessados, na Direção-Geral das Artes, durante a qual as estruturas podem reclamar dos resultados, sendo esperada a comunicação da decisão final entre o final de abril e o início de maio.

De acordo com o portal da Câmara do Porto, as decisões da Direção-Geral das Artes "estão a provocar a indignação de muitas companhias e organizações e foram já motivo de conversas entre Rui Moreira e o ministro da Cultura, na semana passada".

A autarquia adianta que a reunião de terça-feira de Rui Moreira com agentes culturais será seguida de uma conferência de imprensa.

O CENA-STE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, a Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, a Plateia - Profissionais Artes Cénicas, e o Manifesto em Defesa da Cultura, num comunicado conjunto divulgado hoje anunciam que vão decorrer ações de protesto na próxima sexta-feira em Lisboa e no Porto, "na sequência dos resultados dos concursos de apoio às artes da DGArtes".

"Outras ações no mesmo ou noutro dia e em mais cidades do país, poderão ser entretanto confirmadas", acrescentam as diferentes estruturas, que marcaram já uma conferência de imprensa, na terça-feira pelas 20:30, na sede do CENA-STE, em Lisboa.