Morhua ao vivo na redação do JN

Os Morhua atuam, esta quinta-feira à tarde, ao vivo, na redação do JN. O miniconcerto da banda vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Os Morhua têm uma ligação especial ao mar. A vocalista, Cláudia Pascoal, tem um bacalhau tatuado no braço e daí o nome da banda, que não é mais que o nome científico deste peixe, tão apreciado na gastronomia portuguesa.

O grupo é composto ainda por André Soares na guitarra, Gabriel Gomes na bateria, João Sousa no baixo e Rafael Santos no clarinete.

A formação aposta na fusão de diversos estilos, como o jazz ou o rock, para criar temas originais, com o objetivo de gravar um álbum.

A voz da formação, Cláudia Pascoal, é conhecida por ter sido semi-finalista do concurso televisivo T"he Voice" em 2017 e de ser atualmente uma das concorrentes do Festival da Canção de 2018.

Após o primeiro single "Darling Dear" no ano passado, já tocaram nos mais variados contextos e palcos como no Festival The Timers em Gaia, no Festival OurearteMusicFest em Ourém, na Casa da Boavista no Porto e na Quinta da Pacheca na Régua.