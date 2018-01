Morreu a cantora France Gall

Hoje às 10:47, atualizado às 11:58 Facebook

A cantora francesa France Gall morreu, este domingo, em Paris, aos 70 anos, vítima de cancro.

De acordo com o jornal francês "Le Figaro", que cita a porta-voz da artista, Geneviève Salama, Gall estava hospitalizada desde o fim de dezembro por uma "infeção severa".

"Há palavras que nunca queremos dizer. France Gall juntou-se ao Paradis blanc (referência a música do marido, já falecido) a sete de janeiro, depois de ter desafiado durante dois anos, com discrição e dignidade, a reincidência do seu cancro", afirmou.

France Gall, nascida em 1947, em Paris, foi uma das principais vozes da música yé-yé, estilo da música pop que marcou a década de 1960 em França e teve seguidores por todo o mundo.

Oriunda de uma família de músicos, a cantora conheceu o sucesso aos 16 anos. Entre as músicas mais famosas, estão "Poupée de cire, poupée de son", "La Groupie du pianiste", "Si, Maman, si", "Ella, elle l'a", "Quelques mots d'amour" e "Résiste".

A última aparição pública da cantora foi na cerimónia dos Globos de Cristal a 30 de janeiro de 2017, no Lido de Paris.

France Gall descobriu ter cancro da mama após a morte súbita do marido, Michel Berger, em 1992, aos 44 anos, devido a um ataque cardíaco.