Morreu a mulher do realizador Manoel de Oliveira

A mulher do realizador portuense Manoel de Oliveira, Maria Isabel Carvalhais, morreu, no Porto, esta quarta-feira, aos 101 anos, confirmou o JN.

Nasceu na Invicta a 1 de setembro de 1918 e acompanhou Oliveira ao longo da sua longa carreia no cinema, desde que ambos se casaram em 1940.

As cerimónias fúnebres estão marcadas para esta quinta-feira, às 14.30 horas, O corpo de Maria Isabel Carvalhais vai estar em câmara ardente durante a tarde esta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto.