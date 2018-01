Hoje às 17:18, atualizado às 18:22 Facebook

A vocalista da banda de rock irlandesa The Cranberries, Dolores O"Riordan, morreu, esta segunda-feira, em Londres. Tinha 46 anos.

A causa da morte não é, para já, conhecida.

Em comunicado, citado pelo jornal irlandês "The Irish Times", o agente da artista disse que a família está "devastada com as notícias", tendo pedido "privacidade nesta altura difícil".