Morreu Andy Anderson, antigo baterista dos The Cure

Andy Anderson, que foi baterista da banda britânica The Cure, morreu, esta quarta-feira.

O músico tinha anunciado, na semana passada, que sofria de um cancro que estava em fase terminal.

O músico, de 68 anos, revelou, na sua página do Facebook, que, em caso de falência cardíaca, não iria querer ser reanimado.

"Estou em paz e bem consciente da minha situação", escreveu Anderson, que acrescentou ainda que ainda não sabe se se vai submeter a mais tratamentos oncológicos. "Para mim é mais uma experiência de vida, mais uma barreira", sublinhou.

Clifford Leon Anderson, o seu nome verdadeiro do baterista, nasceu em Londres em 1951. Fez parte dos The Cure de 1983 a 1984 e esteve nas gravações do quinto álbum da banda, "The top", para além de ter colaborado com o vocalista Robert Smith e com Iggy Pop.