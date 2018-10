Morreu o ator brasileiro Leonardo Machado aos 42 anos

Ontem às 21:56 Facebook

O ator brasileiro Leonardo Machado morreu, na passada sexta-feira, vítima de cancro do fígado. Tinha 42 anos.

Segundo o site "G1", da rede "Globo", o ator estava internado no hospital de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Travava uma luta contra o cancro do fígado desde 2016, ano em que a doença lhe foi diagnosticada. Descoberta em 2016, a doença debilitou sua saúde e meses antes de morrer ele procurou a equipe do filme "Legalidade" para abrir o jogo.

Em mais de 20 anos de carreira como ator, Leonardo Machado subiu ao palco em 14 peças de teatro. A mais recente, "Fala do Silêncio", em cena no ano passado, ganhou o prémio de Melhor Espetáculo do Porto Alegre.

No pequeno ecrã, Leonardo Machado participou em três minisséries e quatro novelas da TV Globo e popularizou-se com papéis em novelas como "Malhação", "Viver a vida", "Senhora do destino" e "A guerreira".

No cinema, Leonardo atuou em 36 curtas-metragens e 23 longas. A produção mais recente, "Teu mundo não cabe nos meus olhos" estreou este ano.