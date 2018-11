Morreu encenador Eimuntas Nekrosius

Hoje às 12:27 Facebook

Morreu o famoso diretor de teatro lituano Eimuntas Nekrosius. Um importante artista e um dos maiores diretores de teatro europeu, Nekrosius cumpria 66 anos esta quarta-feira. A figura era de culto para várias gerações de atores: olhos claros, cabeça rapada a zero e uma personalidade austera.

Depois de se formar no Instituto Lunarski, em Moscovo, foi durante anos, o diretor do Teatro da Juventude de Vilnius. Quando, em 1984, como jovem encenador, fez a sua primeira digressão internacional com o espetáculo "Pirosmani, Pirosmani", a crítica e o público entenderam imediatamente o talento. Nekrosius teve um grande êxito nos EUA, Áustria, antiga Jugoslávia, Itália, Finlândia, Israel, Noruega, Suécia e Suíça.

Anton Tchekhov ("Ivanov", "Tio Vânia") foi certamente um dos seus primeiros autores de referência, juntamente com Shakespeare. Juntamente com os atores da companhia Meno Fortas, teatro-estúdio que fundou em 1998, em Vilnius, abriram-lhe as portas do sucesso na Itália, a partir de uma visionária trilogia de Shakespeare. As cargas de energia, fisicalidade e química que promove no palco entre os atores prevalecem sobre a palavra.

"Hamlet" cruzou inquietação e autodestruição (como o famoso candelabro de gelo que se derrete diante do público), "Macbeth" e "Otelo" foram produções mágicas, prova de que a fórmula funciona. O que impressiona em Nekrosius é a abordagem à cena: o trabalho expressivo profundo com os atores, em retiradas introspetivas ou psicológicas, mas com uma carga comunicativa de grande riqueza humana.

Eimuntas Nekrosius fez uma memorável passagem por Portugal, em 1999, no âmbito do entanto extinto festival PONTI.