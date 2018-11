Morreu encenador Eimuntas Nekrosius

Hoje às 12:27 Facebook

Morreu o famoso diretor de teatro lituano Eimuntas Nekrosius. Um importante artista e um dos maiores diretores de teatro europa, Nekrosius cumpria 66 anos esta quarta-feira. A figura era de culto para várias gerações de atores: olhos claros, cabeça rapada a zero, uma personalidade austera.

Depois de se formar no Instituto Lunarski, em Moscovo, foi durante anos, o diretor do Teatro da Juventude de Vilnius. Quando, em 1984, como jovem encenador, fez a sua primeira digressão internacional com o espetáculo "Pirosmani, Pirosmani", a crítica e o público entenderam imediatamente o talento. Nekrosius teve um grande êxito nos EUA, Áustria, antiga Jugoslávia, Itália, aFinlândia, Israel, Noruega, Suécia e Suíça.

Anton Tchekhov ("Ivanov", "Tio Vânia") foi certamente um dos seus primeiros autores de referência, juntamente com Shakespeare. Juntamente com os atores da companhia Meno Fortas, teatro-estúdio que fundou em 1998, em Vilnius, abriram-lhe as portas do sucesso na Itália, a partir de uma visionária trilogia de Shakespeare. As cargas de energia, fisicalidade e química que promove no palco entre os atores prevalecem sobre a palavra.

"Hamlet" cruzou inquietação e autodestruição (como o famoso candelabro de gelo que se derrete diante do público), "Macbeth" e "Otelo" foram produções mágicas, prova de que a fórmula funciona. O que impressiona em Nekrosius é a abordagem à cena: o trabalho expressivo profundo com os atores, em retiradas introspetivas ou psicológicas, mas com uma carga comunicativa e riqueza humana.

Eimuntas Nekrosius fez uma memorável passagem po Portugal, em 1999, no âmbito do entanto extinto festival PONTI.