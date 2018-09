Morreu Luís Vassalo Rosa, o arquiteto da Expo 98

08 Junho 2018 às 11:43 Facebook

Morreu o arquiteto Luís Vassalo Rosa, responsável pelo projeto de urbanismo da Expo 98, revelou a Associação Portuguesa de Urbanistas, da qual foi fundador.

Apesar de ter assinado obras como a Sé Catedral de Bragança e os novos Tribunais de Monsanto, o nome de Luís Vassalo Rosa ficará para sempre ligado à reconversão urbanística da zona da cidade de Lisboa que mais tarde se transformou na Expo 98.

O reconhecido urbanista foi também coautor do projeto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, que lhe valeu a conquista do Prémio Valmor.