Morreu Max Wright, o pai de "Alf"

O ator norte-americano Max Wright morreu, na quarta-feira, aos 75 anos.

A notícia da morte de Max Wright, nascido em 1943, em Detroit, foi confirmada pelo filho, Ben, à revista "The Hollywood Reporter". De acordo com o site de entretenimento "TMZ", o ator morreu na sua casa em Hermosa Beach, no Estado norte-americano da Califórnia.

O ator, cujo nome verdadeiro era George Edward Maxwell Wright, popularizou-se com o papel de Willie Tanner, o pai adotivo de "Alf" a comédia da NBC "Alf, uma coisa do outro mundo", dos anos 80.

Em 1998, foi nomeado para o prémio Tony de Melhor Ator pelo papel de Pavel Lebedev em "Ivanov", produção da Broadway a partir de um texto de Anton Chekov. Na televisão, interpretou personagens em "Norm", "Misfits of Science" e "Buffalo Bill".