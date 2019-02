Morreu o ator Albert Finney

JN Hoje às 14:04 Facebook

O ator britânico Albert Finney morreu, esta sexta-feira, aos 82 anos.

Segundo a imprensa britânica, Finney estava doente. Em 2011 tinha-lhe sido diagnosticado um cancro nos rins, que tinha conseguido superar.

Albert Finney nasceu em 1936, em Salford. Estudou na Royal Academy of Dramatic Arts, escola onde foi colega de outro lendário ator, Peter O'Toole.

Nos últimos anos, dois papéis no cinema americano registaram-no no imaginário coletivo: o de advogado que ajuda a personagem de Julia Roberts em "Erin Brockovich"; e como um dos protagonistas de "Big Fish", do filme de Tim Burton.

Ao longo da sua carreira, foi nomeado para cinco Oscars, mas nunca conquistou nenhuma estatueta. O ator recusou duas vezes ser nomeado cavaleiro, em 1980 e em 2000.

Casou três vezes, a última em 2006, com Pene Delmage. Teve também um filho, fruto do primeiro casamento, com a atriz Jane Wenham.