Morreu o ator norte-americano Rip Torn aos 88 anos

O ator norte-americano Rip Torn, que interpretou o papel de Zed nos filmes "Homens de Negro", morreu na terça-feira aos 88 anos, anunciou o seu agente.

"Torn partiu em paz esta tarde [...] na sua casa de Lakeville, no Connecticut, com 88 anos. A sua mulher Amy Wright, e as filhas Katie Torn e Angelica Page estavam a seu lado", especificou o agente Rick Miramont em comunicado.

"RIP (Descanse em paz). Rip", escreveu Will Smith, com quem contracenou em "Homens de Negro", na sua conta de Instagram, acompanhado de uma foto dos dois atores numa cena daquele que foi um dos maiores 'blockbusters' americanos dos anos 1990.

Elmore Rual Torn nasceu a 06 de fevereiro de 1931, no Texas, tendo adotado o nome Rip ainda durante a juventude.

Estreou-se no teatro com um papel na peça "Sweet Bird of Youth" ("Doce pássaro da juventude"), de Tennessee Williams, em 1960, e foi nomeado para um prémio de teatro Tony.

Foi também nomeado, em 1984, para o Óscar de melhor ator secundário por "Cross Creek", estatueta que foi conquistada por Jack Nicholson, em "Laços de Ternura".

Nos anos 1990, Rip Torn desempenhou o papel de Artie, o produtor de um 'talk-show', na série televisiva "The Larry Sanders Show", interpretação distinguida com um Emmy em 1996.

Somando mais de 200 filmes de televisão e cinema em que participou, Rip Torn encarnou Louis XV no filme "Marie-Antoinette", de Sofia Coppola, em 2006.