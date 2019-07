Morreu o ator Rutger Hauer

JN Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator holandês Rutger Hauer, mais conhecido pelo seu papel no clássico de Ridley Scott "Blade Runner", morreu, aos 75 anos.

Embora a notícia da sua morte apenas tenha sido divulgada esta quarta-feira, segundo a revista "Variety", que cita o seu agente, Hauer faleceu a 19 de de junho, em sua casa, na Holanda, e o funeral aconteceu hoje. Não foram revelados detalhes sobre a causa de morte, para além de uma "doença rápida".

Rutger Hauer teve uma longa carreira no cinema, embora a sua performance mais marcante tenha sido o violento e poético Roy Batty, líder de um gangue de androides no filme de ficção científica protagonizado por Harrison Ford, "Blade Runner". A fita foi um flop em 1982, quando foi lançada, mas os anos deram-lhe um estatuto de culto incontornável da história do cinema.

Hauer nasceu a 23 de janeiro de 1944, em Breukelen, perto de Amesterdão. Estudou para ser ator, mas acabou por desistir para se juntar à marinha holandesa. Mais tarde, voltou a tentar começar a carreira na representação e, em 1969, conseguiu o seu primeiro papel relevante, na série de televisão "Floris", do realizador Paul Verhoven, também ele holandês.

Foi o início de uma série de filmes com Verhoven (autor de "Instinto fatal", "Robocop" e "Elle"), que acabaram por captar as atenções de Hollywood e de Ridley Scott, que apostou nele para "Blade Runner".

Na mesma década, participou em filmes como "A Mulher Falcão" (1985), de Richard Donner, "Morto ou Vivo" (1986), de Gary Sherman, e "A Lenda do Santo Bebedor" (1988), de Ermanno Olmi. Com "Fuga de Sobibor", telefilme de Jack Gold, de 1987, venceu um Globo de Ouro como ator secundário.

Terror, ficção científica, ação, foram vários os géneros cinematográficos em que Rutger Hauer se moveu no cinema, tendo entrado, por exemplo, em "Drácula 3D", "Buffy, caçadora de vampiros", " ou "Valerian e a cidade dos mil pllanetas".

Já nos anos 2000, em 2005, o ator foi também Cardinal Roark em "Sin City", de Robert Rodriguez, e Earle, um dos vilões no primeiro filme "Batman" dirigido por Christopher Nolan. Em 2013 protagonizou "RPG", longa-metragem portuguesa de ficção científica, realizada por David Rebordão e Tino Navarro.

Entre as suas últimas aparições no cinema está a participação em "Os Irmãos Sisters", de Jacques Audiard.