Morreu o realizador italiano Bernardo Bertolucci

O realizador italiano Bernardo Bertolucci morreu esta segunda-feira, em Roma, aos 77 anos.

Poeta, produtor, guionista e cineasta, Bertolucci era considerado "o grande maestro" do cinema italiano por ter realizado obras-primas como "O Último Tango em Paris" e "O Último Imperador", com a qual ganhou um Óscar.

Bernardo Bertolucci nasceu a 16 de março de 1940 em Parma, Itália, tendo estudo Literatura Moderna na Universidade de Roma.

Em 1961, participou como assistente de realização do filme "Accatone", de Pier Paolo Pasolini. No ano seguinte, dirigiu a sua primeira longa-metragem, "La Commare Secca", e dois anos depois realizou "Prima della rivoluzione".

Em 1970, dirigiu o conto de Jorge Luís Borges "La Strategia del Ragno" e, ainda nesse ano, "Il Conformista", baseado na obra de Alberto Moravia. Em 1972, realizou "O Último Tango em Paris", causando polémica devido às cenas de sexo, com Marlon Brando e Maria Schneider como protagonistas. Bertolucci foi nomeado para o Óscar de Melhor Realizador com esse filme.

Em 1976, dirigiu o épico "1900", que contava com um elenco de luxo com nomes como Robert de Niro, Gérad Dépardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden e Dominique Sanda.

Em 1987, dirigiu "O Último Imperador", que foi um sucesso mundial, tendo sido galardoado com nove Óscares, entre os quais o de Melhor Filme e Melhor Realizador. Mais tarde, voltou ao cinema com "Um Chá no Deserto", "O Pequeno Buda" (1993), "Beleza Roubada" (1996) e "Assédio" (1998).