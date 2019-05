Morreu Peter Mayhew, o ator de Chewbacca em Star Wars

Hoje às 00:01 Facebook

Peter Mayhew, o ator que interpretou Chewbacca nos filmes de Star Wars, morreu aos 74 anos, na terça-feira, em casa, nos EUA, informou a família.

Mayhew faleceu em casa, no Texas, na terça-feira, com a família ao lado, disseram em comunicado, segundo a BBC. Não foi revelada, no entanto, a causa da morte.

Mayhew interpretou o guerreiro "wookiee" Chewbacca na trilogia original de Star Wars, iniciada em 1977, assim como nos filmes posteriores.

"Ele colocou o seu coração e alma no papel de Chewbacca e mostrou-o em cada cena", disse a família.

Mayhew deixa a mulher Angie e três filhos.