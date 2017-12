Morreu uma das irmãs do "Música no coração"

JN Ontem às 17:52 Facebook

A atriz canadiana Heather Menzies, eternizada pelo papel de Louisa Von Trapp no filme "Música no coração", de 1965, morreu este domingo, véspera de Natal, aos 68 anos.

A notícia da morte foi anunciada nesta segunda-feira pela organização Rodgers & Hammerstein, quatro semanas depois de Heather Menzies ter sido diagnosticada com um tumor no cérebro.

"Era atriz, bailarina e adorava viver a vida ao máximo", disse o filho Ryan Urich, ao site norte-americano TMZ, especializado em notícias de celebridades

O musical "The sound of music" ("Música no coração", em português) foi realizado pelo cineasta norte-americano Robert Wise e inspirado pela história de Maria Franziska von Trapp, a última sobrevivente de uma família de sete músicos que escapou da Áustria ocupada pelos nazis.

A ação do filme desenrola-se durante a Segunda Guerra Mundial, na cidade de Salzburgo, numa Áustria anexada por Hitler. Heather Menzies tinha 15 anos quando interpretou o papel de Louisa, a terceira filha mais velha da família Von Trapp.

Vencedor de cinco Óscares da Academia, incluindo Melhor Filme, "Música no coração" é um clássico cinematográfico que se habituou a passar nas televisões durante a quadra natalícia.

Depois de, em vida, Heather Menzies ter tornado o filme um símbolo do Natal, o dia 24 de dezembro de 2017 fica marcado pela morte da atriz.

No currículo de Heather, constam ainda participações em filmes como "Hawaii", "The Computer Wore Tennis Shoes", "Piranha" e "Endangered Species". Em televisão, integrou os elencos de "Dragnet", "Bonanza", "Marcus Welby M.D.", "The Bob Newhart Show" ou "Logan's Run".

Foi casada com John Cluett entre 1969 e 1973. Em 1975, reencontrou o amor ao lado do ator Robert Urich, com quem dividiu a vida até 2002, ano em que o artista perdeu a batalha contra um cancro raro. Esta luta levou o casal a criar uma fundação de apoio a doentes com cancro batizada com o nome do ator e que Heather Menzies dirigia desde então. Deixa três filhos, fruto deste segundo casamento: Emily, Allison e o ator Ryan Urich.