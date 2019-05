Morreu vocalista dos Repórter Estrábico

Hoje às 15:52 Facebook

Morreu o vocalista dos Repórter Estrábico. Luciano Barbosa (de verdadeiro nome Gonçalo Vaz) tinha 60 anos.

O líder da banda do Porto morreu na quinta-feira passada, mas a notícia só foi divulgada este domingo, dia em que se realizaram as cerimónias fúnebres. As causas da morte não são conhecidas.

"Ainda não sabemos qual vai ser o futuro da banda. O Gonçalo é insubstituível. Ainda estamos a digerir o que aconteceu", disse, ao JN, Paulo Lopes, outro dos elementos da banda. O músico adiantou que já estava à espera deste desfecho, uma vez que o Gonçalo sofria de uma doença crónica, mas a verdade é que tudo aconteceu muito rapidamente".

Gonçalo Vaz, o verdadeiro nome de Luciano Barbosa, nasceu em Londres mas só depois de mudar-se para o Porto começou a destacar-se mais no panorama musical. Os Repórter Estrábico tiveram uma carreira prolífica, embora pautada por vários interregnos.

Em 2017, os quatro elementos da banda - Luciano Barbosa, Anselmo Canha, Paulo Lopes e Manuel Ribeiro - voltaram aos concertos após 10 anos de pausa.

"É isso que nos move, é estarmos em palco, gostamos da nossa proximidade. Os palcos pequenos são bons por isso, e queremos consegui-lo junto do público também, é muito importante. Às vezes é difícil controlar a emoção que o dar e o receber provoca", explicou, na altura, à Lusa, o vocalista. Para os elementos da banda, regressar foi "muito fácil", por serem "muito amigos" e terem conseguido criar "um som muito próprio". Os principais problemas prenderam-se com a atualização de ficheiros informáticos obsoletos, para recuperar as gravações antigas.

Nesse mesmo ano haveriam de atuar no Teatro Rivoli, no âmbito do ciclo Porto Best Of. Canções como "Lolita", "Biltre!", "Mama papa", "Pois, pois" ou "John Wayne" são alguns dos maiores êxitos desta banda que explorava uma vertente mais irónica do rock. Em 2018, os Repórter Estrábico lançaram um single novo, "Separa o Lixo".

Na altura, Luciano Barbosa afirmaria que existem "bandas que andam toda a vida à procura do seu próprio som" e o seu grupo conseguiu encontrá-lo logo, tendo-o mantido e melhorado ao longo do tempo.

"Gostaria de pensar que somos intemporais. Há bandas que andam toda a vida à procura do próprio som, e acho que nós encontrámo-lo logo, e temo-lo mantido e melhorado", disse então Luciano Barbosa. "A mãe da criação é a necessidade. Tem que se falar destas coisas, calar-nos e consentir é que nunca. Vamos continuar, porque a conjuntura complicada continua, e nunca é demais uma pessoa chamar a atenção para o que está mal nos alicerces", apontou.

Na mesma ocasião, numa entrevista à Antena 3, esclarecia: "nós nunca parámos. O processo criativo, dada a simbiose que acontece connosco, nunca pára. Continuo sempre a imaginar letras, a juntar frases melódicas. Havia era a dificuldade de nos encontrarmos, porque cada um estava a olhar pelo negócio de família de cada um."