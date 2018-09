Morrinha e funaná a abrir o Primavera Sound

Ricardo Jorge Fonseca 07 Junho 2018 às 18:48 Facebook

"Fogo-Fogo, a ver se não chove", apetece dizer na abertura do Primavera Sound 2018, o festival portuense que arrancou sob forte ameaça de chuva e ao som do funaná dos lisboetas Fogo-Fogo.

O tempero caboverdiano, que ecoou de um dos novos palcos do festival, o SEAT, instalado à entrada do recinto, do lado esquerdo, serviu de aquecimento às poucas centenas que, às 17.30 horas, já se encontravam no Parque da Cidade.

Apesar do mau tempo, o público não irá perder os principais números da noite. Às 20.25 horas, no Palco SEAT, momento para o cantautor Father John Misty, que talvez celebre uma missa a pedir clemência aos céus. Mais tarde, às 22 horas, no Palco Nos, terá lugar a atuação de Lorde, a jovem neozelandesa que propaga a sua voz a partir de ambientes de pop eletrónica. E, às 23.20 horas, novamente no Palco Seat, oportunidade para ouvir o hip hop insidioso de Tyler, The Creator, um dos mais radicais proponentes do género.

Pela noite dentro, haverá ainda vários DJ e concertos de música eletrónica no Palco Primavera Bits.