Municípios investem em novelas e diretos como promoção

Minho e Trás-os-Montes são regiões que cada vez apostam mais em projetos televisivos. Imagens que suportam os guiões são vistas como cartões de visita.

São como postais as imagens que a ficção nacional leva a casa dos portugueses através de séries e de novelas que têm como cenário o país real, justificando investimento das autarquias no apoio às produções. "Nazaré", a mais recente aposta da SIC, estreou a liderar audiências, mostrando a região do Centro que lhe dá nome. Acreditando no impacto positivo do projeto, a Câmara da Nazaré celebrou um protocolo com a SP Televisão, a produtora responsável, que implica um financiamento de 50 mil euros (sem IVA), além de não pagar taxas por licenças administrativas.

Afinal, "esta é uma das melhores formas de promover a região", reconhece a chefe do Núcleo de Administração Geral e Comunicação do Turismo Centro de Portugal, Adriana Rodrigues, lembrando a criação da Centro Portugal Film Commission. Têm ainda um papel pedagógico e prova disso é o pagamento de 14 999 euros pela Direção - Geral de Saúde para divulgar conhecimentos na área da saúde ao longo dos episódios.

Apoios variados

O Minho é das regiões que mais têm tirado a ficção dos estúdios, acolhendo nos últimos dois anos as novelas da TVI "A herdeira" e "Valor da vida". A primeira fez de Viana do Castelo a grande estrela da trama e, no final, o presidente da Câmara, José Maria Costa, até disse que foram os encantos da terra que fizeram dela "a novela mais vista de sempre". O acordo de colaboração camarário englobou apoio logístico, dispensa do pagamento de taxas, policiamento e disponibilidade de locais, assim como alojamento e refeições. No último caso, segundo dados oficiais, foram gastos 96 915,84 euros.

