Muse regressam a Portugal em 2019

O trio britânico Muse vai atuar em 2019 em Lisboa, no âmbito de uma digressão por causa do novo álbum, "Simulation Theory", revelou, esta quinta-feira, a editora Warner Music.

"Simulation Theory" sairá em novembro, mas a banda anunciou hoje que fará mais de trinta concertos em 2019, na Europa e na América do Norte. Sem datas e sem locais revelados, a digressão inclui uma passagem por Lisboa.

Segundo a editora, quem comprar o novo álbum diretamente na página oficial dos Muse "terá acesso antecipado aos bilhetes para a 'tournée' de 2019".

Os Muse estiveram este ano em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa, onde atuaram para cerca de 70 mil pessoas. No concerto, o trio britânico interpretou "Dig down", um dos temas que faz parte do novo álbum.

"Simulation Theory" sucede a "Drones", lançado em 2015 e que valeu aos Muse o Grammy de melhor álbum rock em 2016.

Os Muse, formados em 1994, integram Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme e já estiveram várias vezes em Portugal, sobretudo em contexto de festival.

Deram dois concertos em nome próprio em 2016, no Altice Arena, em Lisboa, com o álbum "Drones".