Muse regressam a Portugal para atuar em Oeiras em 2019

Os britânicos Muse regressam a Lisboa no verão, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum, "Simulation Theory", a ser editado na sexta-feira.

De acordo com a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado, a banda liderada por Matt Bellamy atua a 24 de julho, no âmbito de uma digressão muncial que arranca a 22 de fevereiro em Houston, no estado norte-americano do Texas.

"Os multiplatinados ícones do rock e vencedores de dois Grammy vão levar esta gigantesca digressão aos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. Os Muse têm sido aclamados mundialmente pelos seus espetáculos incendiários e revolucionários e esta tour não será exceção", refere a promotora.

Os bilhetes para o concerto estarão à venda a partir de 16 de novembro. Antes disso, no dia 15, a partir das 10:00 serão postos à venda em exclusivo nas lojas FNAC.

Os Muse estiveram este ano em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa, onde atuaram para cerca de 70 mil pessoas. No concerto, o trio britânico interpretou "Dig down", um dos temas que faz parte do novo álbum.

"Simulation Theory" sucede a "Drones", lançado em 2015 e que valeu aos Muse o Grammy de melhor álbum rock em 2016.

Os Muse, formados em 1994, integram Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme e já estiveram várias vezes em Portugal, sobretudo em contexto de festival.

Deram dois concertos em nome próprio em 2016, no Altice Arena, em Lisboa, com o álbum "Drones".