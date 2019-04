Museu Berardo e Serralves nos 100 mais visitados do mundo

Hoje às 16:23 Facebook

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, e o Museu de Serralves, no Porto, estão na lista dos 100 museus mais visitados do mundo em 2018, segundo o The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte.

De acordo com os números publicados pelo The Art Newspaper sobre os museus mais visitados do mundo, o Museu Berardo, localizado em Belém, surge em 79.º lugar na lista, com 998.831 visitantes, e o Museu de Serralves ocupa a 84.ª posição, com 946.932 visitantes.

Na lista estão também quatro museus no Brasil, nomeadamente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

O Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro está em 42.º lugar, com 1,3 milhões de visitantes, e o Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo está em 85.º lugar com 931.980 visitantes.

O Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, coloca-se em 92.º lugar com 898.147 visitantes, enquanto o Centro Cultural do Banco do Brasil em Belo Horizonte ficou em 93.º lugar, com 893.772 visitantes.

Já o 'top 5' dos mais visitados do mundo, em 2018, é liderado pelo Museu do Louvre, em Paris, com 10,2 milhões de entradas, seguido do Museu Nacional da China, em Pequim, com 8,6 milhões, e em terceiro o Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, com 6,9 milhões.

Em quarto lugar surgem os Museus do Vaticano, em Roma, com 6,7 milhões, e em quinto lugar a Tate Modern, em Londres, com 5,8 milhões.