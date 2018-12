Museu da Misericórdia concorre a prémio europeu

Hoje às 17:23 Facebook

O MMIPO - Museu e Igreja da Misericórdia do Porto é o único candidato português no lote final de nomeados para o EMYA 2019 - Prémio de Museu Europeu do Ano. No ano passado, o prémio foi para o Museu de Etnografia de Genebra, na Suíça.

O mais antigo e prestigiado prémio na Europa na área museológica, o EMYA, pode vir a ter um vencedor português em breve. O MMIPO - Museu e Igreja da Misericórdia do Porto integra a lista final de 50 candidatos, ao lado de museus da Áustria, Bélgica, Dinamarca ou Espanha.

O galardão é atribuído ao museu que apresenta índices mais elevados em categorias como a inovação, responsabilidade social, atratividade e satisfação dos visitantes.

Situado em pleno centro histórico do Porto, na Rua das Flores, o MMIPO está aberto ao público desde julho de 2015. Com uma elevada percentagem de visitantes estrangeiros, conquistou em 2016 o Prémio de Museu Português do Ano, atribuído pelo Instituto Português de Museologia.

Uma das suas principais atrações é o quadro "A Sagrada Família com São João Batista, Santa Isabel e Anjos", de Josefa de Óbidos, adquirido num leilão da Sothebys, em Nova Iorque, por um valor de 228 mil euros.