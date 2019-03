Museu expõe Procissão Corpus Christi e Cosinha da Casa de Manhufe

António Orlando Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A "Procissão Corpus Christi" e "Cosinha da Casa de Manhufe", duas obras de Amadeo de Souza-Cardoso, pertença do acervo do Museu Calouste Gulbenkian estão em exposição, em Amarante, no Museu Municipal, que tem o nome do artista, até 26 de abril.

A exposição destas duas pinturas na terra do percursor modernista decorre no âmbito do Programa Evocativo do Centenário da Morte de Amadeo de Souza-Cardoso.

Criadas em 1913, estas obras complementam o espaço expositivo dedicado ao pintor, juntando-se, agora, à "Máscara do Olho Verde" e "Casa do Ribeiro", de coleção particular, estas últimas, patentes no Museu Municipal até 25 de outubro.