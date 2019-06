Museu Soares dos Reis apoia Ateneu Comercial do Porto na organização de exposições

Hoje às 14:39 Facebook

O Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), no Porto, vai dar apoio de assessoria na conservação de obras de arte e na organização de exposições ao Ateneu Comercial do Porto.

O ponto de partida para a colaboração entre estas duas instituições foi o restauro feito no Museu Nacional Soares dos Reis de uma pintura do artista Henrique Pousão, 'O Pescador', que foi entregue no sábado ao Ateneu Comercial do Porto, durante a assinatura do protocolo que prevê uma série de iniciativas conjuntas e que contou com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A parceria prevê uma troca de conhecimentos e espaços em que o MNSR contribuirá com o conhecimento e experiência, para tornar visitáveis obras do Ateneu.

Além disso, decorrerão exposições do próprio museu nacional no Ateneu Comercial do Porto e, mais tarde, o depósito de obras do Ateneu no próprio MNSR.

"Haverá uma série de programações a combinar entre as duas instituições", explicou a diretora do MNSR, Maria João Vasconcelos, prevendo o início desta colaboração a partir dos meses de setembro ou outubro.

Como museu nacional, está previsto na Lei Quadro dos Museus Portugueses a função de apoiar coleções e museus da zona com coleções de arte ou histórias importantes e, por isso, está a fazer aquilo que lhe compete, acrescentou a responsável.

Lembrando as coleções de pintura e cerâmica do Ateneu Comercial do Porto, assim como a sua história ligada à cidade, Maria João Vasconcelos considera-o detentor de um "património importantíssimo".

"Iremos colaborar para que seja tornado visível e visitável pelas pessoas, pensando também no turismo, pois a localização do Ateneu [no centro histórico do Porto] é de fácil acesso", vincou.

Outro dos objetivos desta colaboração é tornar o edifício visitável para que "se possam ver os sinais da sua vida e ligação aos momentos importantes do Porto de há 150 anos para cá", sublinhou.

O Museu Nacional Soares dos Reis tem obras previstas para arrancarem em julho, com uma duração calculada em seis meses, que irão arrancar "assim que o Tribunal de Contas dê o visto", acrescentou.