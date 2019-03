Museus discriminam famílias numerosas

Sérgio Almeida Hoje às 14:51 Facebook

Inexistência de passes familiares e fim da gratuitidade aos 12 anos são as principais razões de queixa dos agregados portugueses.

Em Espanha, uma família de cinco ou mais elementos não paga nada por uma visita ao Museu do Prado. Em França, uma ida ao Louvre fica por 30 euros para qualquer família com dois filhos entre os 13 e os 17 euros, menos seis euros do que paga em Serralves.

É à conta desses e de outros exemplos que a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) acusa os sucessivos governos de "discriminarem" os agregados familiares com mais elementos no acesso à cultura. "Os gastos são tão avultados, que a esmagadora maioria das famílias opta simplesmente por não ir", lamenta Ana Cid, secretária-geral da APFN.