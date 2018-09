Music Fest anima o Nordeste Transmontano

Fernando Pires 08 Junho 2018 às 14:19 Facebook

Esta sexta-feira e sábado, Mirandela vai receber o "Mirandela Music Fest", um festival muito direcionado para os amantes do Hip-Hop, mas que, este ano, também inclui uma aposta na vertente da música Pop.

Dillaz​​​​​​​, no primeiro dia, e Fernando Daniel, no segundo, são os cabeças de cartaz desta edição que conta com 12 artistas, distribuídos pelos dois dias, onde se destacam ainda nomes como 9 Miller, Stereossauro e Ldeeper.​​​​​​​

"O festival pretende responder às preferenciais musicais dos mais jovens, que há muito tempo esperavam um evento do género em Mirandela, e não tem dúvidas que já se afirmou no contexto regional, faltando agora dar o passo seguinte: dar-lhe uma dimensão nacional", sublinha Tito Resende, presidente da Associação Juvenil "Ostentoriginalidade", que organiza o festival que irá acontecer no parque da ribeira de Carvalhais

O orçamento ronda os 30 mil euros.