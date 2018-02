Música eletrónica, pop e R&B no Lisboa Dance Festival

Sofia Teixeira Santos Ontem às 22:18 Facebook

NAO, Nosaj Thing, Joe Goddad e Saoirse são os destaques da 3.ª edição do Lisboa Dance Festival, que se realiza nos dias 9 e 10 de março. Este ano, o festival tem bandas ao vivo, DJ, conversas e, até, um espaço dedicado à arte.

O Lisboa Dance Festival (LDF) realiza-se nos dias 9 e 10 de março, no Hub Criativo do Beato - antigo complexo fabril do Exército Português, onde se guardava material de guerra -, que fica junto ao Parque das Nações, em Lisboa.

A 3.ª edição do festival "abrange todos os artistas" de diferentes estilos musicais: vai haver pop, R&B e eletrónica, revelou a diretora do evento, Karla Campos, ao JN. No total, são 36 artistas que vão subir ao palco do LDF, que "é uma grande mistura", metade dos artistas são DJ e outra metade toca ao vivo, acrescentou Karla Campos. Todos os espetáculos obedecem ao tema principal do festival: música dançável.

A grande estrela do primeiro dia é a britânica Neo Jessica Joshua, mais conhecida como NAO. Ligada a vários estilos musicais, a artista vai apresentar o seu mais recente single "Nostalgia". Os concertos arrancam às 19 horas com Rastronaut e são esperados artistas como Octave One, Leon Vynheall, Optimo, Monoloc, Romare, Xinobi e DJ Glue.

Já no dia 10, o destaque vai para Nosaj Thing, norte-americano de ascendência coreana que já trabalhou com Kendrick Lamar, Chance the Rapper e Kid Cudi. O produtor leva a Lisboa o álbum "Parallels", "um exercício de exploração e de procura de outros universos da eletrónica, passando pela música ambiente e pelo hip hop". Os concertos começam às 16 horas com Ramboiage, seguido de Moomin. A programação continua com Joe Goddard, Steffi, Midland, Prins Thomas, Truncate, Mirror People e Saoirse.

Também há arte e conversas com especialistas

Mas não só de música se faz o Lisboa Dance Festival. "A grande novidade deste ano é um espaço ligado à arte", revelou Karla Campos. Um dos espaços do Hub Creativo do Beato vai estar ocupado, sob direção artística de John Romão, por algumas obras de artistas que desenvolvem trabalho em torno da música, da dança e da performance.

As "talks", tal como nas edições anteriores, vão continuar a existir e "no sábado [dia 10] à tarde realizam-se três painéis", contou Karla Campos ao JN. Os temas são "Marcas na música: como equilibrar interesses artísticos e comerciais no presente?", com Rui Miguel Abreu; "Lisboa: uma cidade que dança com turistas", com o radialista Luís Oliveira; e "Lisbon is the new what? Como é que Lisboa é vista de fora?", com o jornalista Vítor Belanciano. Também Branko (músico), Ryan Miller (Resident Advisor), Rui Murka (músico), Karla Campos e Pedro Gonçalves (diretor de marketing da Kia) vão participar nestas conversas.

Nos dois dias, os festivaleiros podem contar com o LDF Shuttle, entre as 18 horas e as 3.30 horas da manhã. Este serviço vai garantir o transporte gratuito dos visitantes de Santa Apolónia até ao Hub Criativo do Beato e, no regresso, desde o recinto do festival até ao Cais do Sodré, garantiu a organização.

O festival "já vendeu mais de metade dos bilhetes disponíveis", diz a organização. O bilhete diário custa 30 euros; o passe para os dois dias custa 40 euros, até ao dia 28 de fevereiro (a partir de março, aumenta para os 45 euros).