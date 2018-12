Música em streaming cada vez com mais opções

Delfim Machado Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o tempo das cassetes e CD definitivamente ultrapassado, ouvir música por streaming é a alternativa. E nem precisamos de procurá-la, porque as aplicações sugerem-nos o que queremos ouvir.

Em 2017, 55% do mercado de música e vídeos musicais de Portugal foi digital e, dentro deste, cerca de 80% do volume de negócios foi gerado por plataformas streaming, segundo dados da Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos (Audiogest), que representa em Portugal editoras musicais nacionais e estrangeiras.

Há diversas opções de plataformas streaming, pagas e gratuitas, e o reinado do Spotify não é assim tão absoluto, sobretudo com o aparecimento de concorrência de peso, como o Youtube Music, lançado em Portugal a 14 de novembro. "O streaming está a tomar completamente o mercado, digital e em geral", constata Miguel Carretas, da Audiogest.

O serviço do Youtube Music é o mais recente em Portugal. Sendo gratuita, esta plataforma vive de anúncios que é preciso ver antes de ouvirmos a música. Há uma versão paga, por 6,99 euros mensais, que não tem anúncios, permite descarregar músicas para ouvir offline e possibilita utilizar o telemóvel com a aplicação em segundo plano.

O Youtube Music também se anuncia como "o mais inteligente", segundo comunicado da subsidiária da Google, com sugestões do que queremos ouvir de acordo com as nossas preferências e hora do dia - algo que os concorrentes Spotify e Apple Music não fazem.

Spotify lidera

Ao mesmo preço do Youtube Music Premium existe o líder de mercado em Portugal, o Spotify. É a plataforma mais utilizada, mas o seu uso gratuito tem muitas limitações, ao nível das listas de reprodução, anúncios que interrompem as músicas a meio e qualidade sonora mais baixa. Fator que o relegou para segundo lugar nos EUA. A solução é o premium, por 6,99 euros, ou o pacote familiar por 10,99 euros com possibilidade de seis pessoas.

Há ainda o Apple Music, líder no mercado norte-americano e crescente em Portugal. A grande vantagem é a compatibilidade com dispositivos da marca, como iPhone, iPad e computadores Mac. O problema é a ausência de uma versão gratuita. A plataforma até disponibiliza uma oferta de três meses com descargas ilimitadas e dezenas de milhões de músicas, mas ao fim do período experimental o preço é o mesmo dos concorrentes: 6,99 euros por mês ou 10,99 euros para seis contas em pacote familiar. Estudante só pagam 3,49 euros mensais.

Uma alternativa parecida é o Google Play Music, só que nesta plataforma é possível comprar a versão digital de um álbum, que fica disponível permanentemente. Dá ainda acesso ao pacote premium do Youtube Music. Depois há o Pandora, que funciona de forma diferente porque depois de ouvir uma música, ele continua a tocar músicas seguintes dentro do mesmo estilo, afigurando-se como uma oportunidade para descobrir novos artistas. A mensalidade é 4,40 euros.

Plataformas

Spotify

É o mais utilizado, tem um design apelativo e é o ideal para ouvir os sons mais populares sem necessidade de criar bibliotecas de música.

Youtube Music

É o mais recente, com sugestões inteligentes de acordo com o local e hora do dia em que estamos. Permite pesquisar com termos e letras de música incompletas.

Apple Music

O grande concorrente do Spotify é mais adaptado a dispositivos da Apple. A oferta do serviço por três meses também é uma vantagem.

Google Play Music

É a plataforma predefinida dos dispositivos Android. Para além de ter tarifas semelhantes às dos concorrentes, permite o acesso ao premium do Youtube Music.

Soundcloud

Ideal para artistas fazerem upload de músicas. Para além de conter um dos maiores acervos musicais, tem muita variedade de versões disponíveis.