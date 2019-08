Música erudita para 60 mil portugueses

Catarina Ferreira Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio fora feito no final da primavera: este ano não haveria "Verão na Casa", programa no equipamento da Boavista, mas sim "Verão da Casa", programação itinerante, espalhada do Norte ao Sul do país.

É o verão em que os agrupamentos da Casa da Música, no Porto, vão dar oito concertos em sete dias, em locais geográficos tão distantes como Faro e Viana do Castelo. Será entre os dias 5 e 11 de setembro.

"É uma operação enorme, uma aposta muito grande, no valor de 600 mil euros, que não seria possível sem o apoio da Fundação La Caixa, nossa parceira, a este programa de incentivo à cultura em Portugal", explicou ao JN Paulo Sarmento e Cunha, diretor-geral da Casa.