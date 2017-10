Tom Petty hospitalizado em estado crítico após ataque cardíaco

Ontem às 21:05, atualizado hoje às 01:06 Facebook

O músico norte-americano Tom Petty foi hospitalizado depois de sofrer um ataque cardíaco em casa, em Malibu, 50 quilómetros a oeste de Los Angeles.

Segundo anunciou o portal de Internet TMZ, o músico estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado, mas os serviços de emergência conseguiram reanimar Tom Petty e transportaram-no para o hospital da UCLA de Santa Mónica.

A cadeia norte-americana CBS, que disse ter confirmado que o músico morreu, voltou atrás e diz agora que está ligado às máquinas, com a vida por um fio.

Quando anunciou da morte do cantor, a CBS citava fontes policias de Los Angeles, que agora diz "não serem precisas",

A polícia de Los Angeles (LAPD) afirmou, entretanto, que "não tem informações sobre a morte" de Tom Petty, considerando que informações sobre o falecimento do músico "foram inadvertidamente providenciadas a fontes dos media".

No entanto, a LAPD esclarece que não tem "um papel investigativo" neste assunto, pelo que dificilmente poderá ser considerada uma fonte.

O site da TMZ garante que Tom Petty está hospitalizado em estado grave, e que "luta pela vida". Segundo aquele site de celebridades, o músico tem uma cláusula de não reanimação e "não deve sobreviver ao dia" de hoje. Um padre foi já chamado à unidade de cuidados intensivos em que está internado, presumivelmente para a extrema-unção.

Tom Petty, de 66 anos, era uma figura conhecida do rock norte-americano e está em digressão este ano para assinalar os 40 anos de carreira com a banda que habitualmente o acompanha, The Heartbreakers.