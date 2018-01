Rita Neves Costa Hoje às 11:09 Facebook

O cantor britânico de jazz e soul vai atuar esta quinta-feira na redação do Jornal de Notícias. Myles Sanko regressa a Portugal para quatro concertos.

De volta a Portugal para quatro concertos, Myles Sanko faz uma paragem na redação do JN. O cantor de jazz e soul apresenta o álbum "Just Being Me", de 2016, depois de um 2017 cheio de concertos, cerca de 90, e de uma tour partilhada com Gregory Porter.

Myles começou a carreira num estilo musical completamente diferente, daquele que hoje faz música: foi no hip hop que deu os primeiros passos, ao lado de djs com os quais trabalhou em discotecas. No entanto, o cantor não gosta de rotular aquilo que faz em palco. Os sons de Detroit, Memphis ou Filadélfia foram os cenários que inspiraram a melodia do britânico, mas nomes como Tom Jones, Adele ou Amy Whinehouse tiveram também a sua quota parte de responsabilidade na sonoridade de Sanko.

O percurso transversal do artista encontrou igualmente som no funk: trabalhou com a banda Speedometer e foi vocalista dos Bijoumiyo. O álbum de estreia, "Born in Black & White", de 2013, foi lançado com um orçamento reduzido, mas com a força suficiente para que o cantor continuasse a escrever e a gravar. O segundo álbum, "Forever Dreaming", teve a ousadia de ser financiado pelos próprios fãs através de crowdfunding.

Esta quarta-feira à tarde, Myles Sanko estará na redação do JN, e é possível acompanhar o concerto em direto no Facebook e no site do Jornal de Notícias. O cantor atua esta noite na Casa da Música, no Porto e nos dias seguintes passa pelo Musicbox em Lisboa, o Centro de Artes em Águeda e o Theatro Circo em Braga.