Egberto Gismonti fala do amor pela música antes do concerto no Porto

O multi-instrumentista brasileiro Egberto Gismonti acaba de iniciar, em Portugal, uma digressão europeia com a cantora portuguesa Maria João, com passagem pela Casa da Música, no Porto, esta quarta-feira. Em entrevista escrita ao JN, falou do seu amor pela música, que é de família, e do seu ídolo: o tio Edgard, já falecido.

Nasceu no Brasil, filho de mãe italiana e pai libanês. Na década de 1970, foi para a Europa, onde teve aulas de análise musical com Nadia Boulanger, e fez espetáculos com Marie Latorêt. A partir de 1975, alternou entre Brasil e Europa, gravando discos nos dois sítios. Agora, está a iniciar uma digressão europeia com a cantora portuguesa Maria João. Sente que tem um pé no Brasil e outro na Europa? Ou sente-se mais como um cidadão do Mundo?

Sinto-me como um brasileiro que tem oportunidade de viajar [por] muitos continentes mostrando a música brasileira que faço, e, de certa forma, a que mais me apraz, que me serviu como referência no início da carreira, quando procurava o que e como fazer. Quanto a ser um cidadão do Mundo, não tenho certeza, já que não sei exatamente o que isso pode significar. Pelo meu ponto de vista, os brasileiros gostam de ser brasileiros, sentem um orgulho imenso do que somos e nos transformamos quotidianamente.

Este espetáculo com Maria João aconteceu apenas uma vez, no Festival Jazz de Ravello, em Itália, no ano passado. Como surgiu a colaboração, e por que decidiram levar o espetáculo para a estrada?

A ideia desta turnê aconteceu porque fizemos juntos o Festival de Ravello a partir de um convite do produtor. Armámos um repertório, ensaiámos um pouco e fizemos a apresentação. Pareceu-me muito bem recebida pelo público, daí consideramos a possibilidade de experimentar um pouco mais a sério. Finalmente o convite profissional apareceu, nos entendemos e estaremos juntos para a turnê.

O que pode o público português esperar do espetáculo?

Existem muitas formas de receber este espetáculo. Se considerarmos que o público será o que normalmente nos vê e acompanha, certamente estarão diante das respostas que devem estar fazendo: "porque se juntaram?", "o que devem estar fazendo juntos?", "será que estariam tocando jazz? música brasileira? portuguesa?", etc. Se o público for de curiosos que ainda não nos viram juntos ou separados, certamente encontrarão respostas para algumas perguntas que possam fazer: "quem são esses dois?", "será que dançam enquanto se apresentam?", "ou será que cantam música fusion?". Na realidade, para qualquer público podem existir perguntas e respostas que se contradizem sem licença explícita. Acho que nós mostraremos nossos espíritos curiosos com formas e estilos diversos, mas cheios de amizade - que, de certa forma, é importante para uma música que procura ser um bom entretenimento.

Sem rótulos, com alegria

Ao longo da carreira, tem tido colaborações com nomes do jazz, como Charlie Haden, Jan Garbarek ou Wayne Shorter. Mas o jazz é um género musical em que não se reconhece, certo? Há algum género em que se reveja, ou foge dos rótulos?

Conto um pequeno fato que pode responder melhor do que eu. Há muitas décadas, fiz uma música com nome de "Bodas de Prata". Inicialmente, uma música para voz e piano (letra de Geraldo Carneiro). Na primeira vez que gravei foi com a cantora norte-americana Sarah Vaughan. Passado algum tempo a gravei com Wayne Shorter no sax e Herbie Hancock no piano; depois [fiz] algumas gravações com músicos brasileiros como Nivaldo Ornelas, Mauro Senise, Jane Duboc; mais para a frente a gravei com Yo Yo Ma e um pouco mais adiante, atendendo o convite, escrevi para dois pianos para o Festival Martha Argerish. Neste ponto lhe pergunto: como devo me rotular? Realmente não sei.

A música continua a empolgá-lo, a dar-lhe o mesmo gozo que dava no início?

Existem muitas maneiras de alegrias com a música. Sou instrumentista, compositor e arranjador. Em cada uma dessas três possibilidades a música estará presente, e sempre com alegria e energia muito positiva. Não consigo imaginar uma música sendo construída e mostrada sem profundo amor e alegria.

De onde vem a sua atração pelos vários instrumentos, do piano ao violão, passando por flautas e kalimbas? Tem a ver com ter crescido numa família de músicos?

Não tenho certeza de onde poderia ter vindo essa atração, mas lembro que a partir do final dos 70 descobri uma atração muito forte pelos instrumentos em geral. Cheguei a construir kalimbas de vários tamanhos. Comprava tudo o que achava durante as viagens. Um dos instrumentos de sopro que mais gostei de descobrir foi a flauta Tailandesa, que usei no CD "Dança das Cabeças" com o nome "Bambuzal". Usei muitos instrumentos de percussão, de sopro, sempre procurando adaptá-los ao pensamento de que para nós, brasileiros, a mistura de raças, pensamentos e ideias é fundamental na construção "viva" da nossa cultura. Algumas vezes recebi o crédito de "instrumentalista" em críticas de muitos países. Não sei exatamente o que isso representaria na música, mas achei simpático.

Os seus filhos, Alexandre e Bianca, também seguiram a carreira musical. É algo que corre mesmo no sangue da família?

Não tenho dúvida de que a família Gismonti, da Itália, trouxe um forte elemento musical que, a partir do meu avô Antonio Gismonti, alfaiate e músico, se espalhou nas gerações seguintes. Meus avós tiveram 11 filhos que, sem exceção, eram muito musicais e afinados. Eu poderia dizer, sem exagero, que 75% de todos após os 11 filhos dos avós são musicais, afinados e têm gosto parecido. Os encontros familiares sempre foram ricos em alegria, comida e música.

Há alguns anos, numa entrevista, disse que o seu único ídolo na música era o seu falecido tio Edgard. Porquê?

Era, é e será até que eu esteja vivo. A questão principal não é o que ele compôs, o que ele escreveu sobre música ou o que ele gravou durante sua vida. O que me leva a considerá-lo minha maior referência na vida musical é sua reverência à música demonstrada durante toda a vida. Para que se tenha a medida certa da minha admiração por ele, prefiro responder sob outro ponto de vista: apesar de ter estudado com professores magníficos no Brasil e na Europa; de ter tocado com músicos de todas as gerações, estilos, instrumentos e culturas; de ter estudado compositores a partir do século XVI, cultos ou populares, formados academicamente ou autodidatas, mantenho meu tio Edgard como mentor principal porque sua reverência, respeito e subserviência à música sempre foram as referências da minha dedicação, estudo e paixão pela música.