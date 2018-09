João Antunes Hoje às 14:09 Facebook

Solveig Nordlund nasceu na Suécia mas passou mais de metade dos seus 75 anos em Portugal, onde viveu o 25 de Abril, que testemunhou com a sua câmara e onde ainda tem projetos a concretizar. O MOTEL/X convidou-a para júri e mostrou os seus dois filmes de género, a ficção científica "Aparelho Voador a Baixa Altitude" e o thriller psicológico "A Filha".

O que representou para si ter sido convidada para um festival de cinema de terror?

Não representou nada de especial. Foi um acaso. "A Filha" integra-se bem no género de terror. Mas é claro que fiquei lisonjeada.

Também está num júri. Sem revelar preferências, o que tem descoberto nestes últimos dias sobre o cinema fantástico contemporâneo?

Esperava mais. Não sei como é que tem sido a evolução, mas não sei se o cinema de terror está no seu melhor.

O cinema sueco tem uma tradição no género. No período mudo o Victor Sjostrom fez um grande clássico, "A Carroça Fantasma"...

Eu estou neste festival mesmo por acaso. Quando me convidaram nem pensei que género de festival era. Não preparei bem a lição. Mas este ano é o centenário de Bergman, que tem também alguns filmes do género, como "O Sétimo Selo". E era um grande admirador do Victor Sjostrom, que convidou para os "Morangos Silvestres".

Sendo sueca, o que representa para si o legado de Ingmar Bergman?

É algo que não se pode pôr em causa. Eu sempre admirei o Ingmar Bergman. Mas há outros suecos que não mereciam ter ficado na sombra. Como o Hasse Ekman, um realizador da mesma época que também fez bons filmes. O Bergman foi invadindo tudo.

Chegou a conhecê-lo?

Fui bolseira e estive um verão em casa dele, na ilha de Farö. E realmente valeu a pena esse encontro com o Homem. E sentar-me na cadeira dele a ver filmes...

Os filmes de género fantástico que fez foram realizados num período específico da sua obra, em 2002 e 2003. Há alguma razão em especial para que tenha sido assim?

Sempre fui uma admiradora do Ballard. Fiz o "Aparelho Voador" por haver essa história do Ballard e poder filmar em Tróia. E "A Filha" foi na onda. No caso do Ballard conhecia a obra completa e até hesitei entre vários contos. Podia ter feito a história do astronauta que volta para a Terra.

Um filme de ficção científica em Portugal em 2002 não era o que mais se esperava ver...

A produção foi da Maria João Mayer, que conseguiu o dinheiro. Até houve a ambição de fazer uma produção internacional. Eu tinha outros atores em vista se tivesse sido feito em inglês. Ficou esta versão e até correu bem. Começou a mandar-se para o estrangeiro, mas a Filmes do Tejo faliu e ficou tuco, como se diz por cá, "em águas de bacalhau".

E que memórias tem de "A Filha"? Nesse caso é um argumento seu e do Vicente Alves do Ó.

É verdade que o thriller naquela altura em Portugal não estava muito na moda, não era muito bem aceite. Voltei a ver o filme no outro dia e é muito melhor do que eu me lembrava. Agora com as séries de televisão, até podia estar a ver aquilo na Netflix.

Veio para Portugal antes do 25 de Abril e viveu e filmou a revolução, com os filmes do Grupo Zero. Como é que vê o Portugal de hoje?

Ainda bem que Portugal evoluiu do ponto de vista económico. Mas é verdade que depois daquele período do 25 de Abril houve uma grande deceção, para as pessoas mais empenhadas. Hoje em dia a revolução está completamente esquecida. E não vejo grande diferença entre Portugal e a Suécia. A Suécia tem mais riqueza mas politicamente é igual.

Agora vive na Suécia. Tem saudades de Portugal?

Tenho cá o meu filho e venho cá por longos períodos. E ainda tenho cá projetos. Estou a trabalhar num documentário sobre o Mia Couto.