Não vai haver "Milhões de Festa" este ano

MCC Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival "Milhões de Festa" não irá realizar-se este ano, anunciou, esta terça-feira, a organização.

Em comunicado, a Lovers & Lollypops informou que, em conjunto com o município de Barcelos, parceiro e co-produtor do festival, decidiram adiar para 2020 a décima edição.

"Ao fim de nove edições ininterruptas, a autarquia e a empresa consideram ter chegado o momento de reflectir sobre o espaço que o evento ocupa no panorama nacional e, com base nisso, redefinir a sua missão e estratégia", lê-se no comunicado, sem detalhar os pormenores que fundamentaram a decisão.

Recorde-se que, em 2018, o festival que costuma congregar em Barcelos adeptos de propostas alternativas de música esteve para também não acontecer. Os esforços de última hora da organização acabaram, no entanto, por ter resultado e o "Milhões" foi remarcado para setembro.

Mas este ano o evento será mesmo suspenso. "O Município de Barcelos e a Lovers & Lollypops mantêm assim o compromisso de fazer de Barcelos e do Milhões de Festa referências obrigatórias para melómanos, curiosos e apreciadores de música, prometendo voltar com força e energia redobrada", asseguram.